Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

Десятки тысяч предпринимателей могут получить кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году, ожидает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы уверены, что уже в этом году десятки тысяч смогут воспользоваться этой программой", - сказал Гончарук в ходе презентации указанной программы в понедельник.

Он подчеркнул, что каждый подавший заявку предприниматель получит обратную связь.