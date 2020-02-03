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13:33 03.02.2020

Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

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Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

Десятки тысяч предпринимателей могут получить кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году, ожидает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы уверены, что уже в этом году десятки тысяч смогут воспользоваться этой программой", - сказал Гончарук в ходе презентации указанной программы в понедельник.

Он подчеркнул, что каждый подавший заявку предприниматель получит обратную связь.

Теги: #гончарук #приватбанк #кредит #предприниматель
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