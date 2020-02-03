В Украине ожидается значительное ухудшение погоды из-за перемещения активного южного циклона

В ближайшие дни в Украине прогнозируют ухудшение погоды и похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник 4 февраля в западных областях страны ожидается дождь и мокрый снег. На Прикарпатье днем возможны значительные осадки. На остальной территории без осадков, исключением станут северные, а также Винницкая и Одесская области, где возможны небольшие дожди.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах в течении суток 0-4° мороза, в южных областях - 7-12° тепла.

Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, метель с порывами ветра 20-25 м/с, на дорогах гололедица.

В Киеве во вторник практически без осадков, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 4 февраля была зафиксирована в 2002 году и составила 13,7° тепла, самая низкая ночью – 26,7° мороза в 1911 году.

В среду 5 февраля в связи с перемещением активного южного циклона ожидаются сложные погодные условия. Ночью снег, на Прикарпатье и в Карпатах – сильный снег. В центральных областях также значительный, местами сильный снег, налипание мокрого снега и гололед. На юге и востоке значительный дождь с переходом в мокрый снег.

Ветер усилится до 15-22 м/с, на юге и востоке в отдельных районах 25 м/с, метели. На дорогах гололедица.

Температура 5 февраля ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях1-8° тепла.

В Киеве также ожидается снег и метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 1° тепла.