События

13:19 03.02.2020

В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

1 мин читать
В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

Директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета, сообщает "ТСН" со ссылкой на иранское агентство Mehr.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, которые расследуют катастрофу. (Публикация звукового файла - ИФ) украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем", - сказал Резаифар.

В воскресенье в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #ps752 #иран #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:52 03.02.2020
Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

20:40 02.02.2020
Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране

Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране

20:06 02.02.2020
Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

13:15 02.02.2020
Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

10:04 02.02.2020
В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

18:26 31.01.2020
МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

05:17 31.01.2020
Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

20:35 30.01.2020
США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

19:06 30.01.2020
США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

10:28 30.01.2020
Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине ожидается значительное ухудшение погоды из-за перемещения активного южного циклона

На Донбассе ранен украинский военный

Кернес уверен, что повторное рассмотрение его дела в суде завершится оправдательным приговором

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках авиадоставок в Китай из-за коронавируса

В Украине началась регистрация для участников ВНО-2020

В Украине сформировали список больниц, которые могут принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус

Круизные лайнеры не примут пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели

Умерла спикер Верховной Рады УССР Валентина Шевченко

Температурные показатели в Украине 2 февраля соответствовали норме для первой трети апреля

Во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода, открыто дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА