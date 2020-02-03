События

12:50 03.02.2020

На Донбассе ранен украинский военный

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На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, в понедельник, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущих суток, 3 февраля, зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны боевиков, которые в ходе обстрелов продолжали использовать в том числе и запрещенное минскими соглашениями вооружение. Они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и других гранатометов, минометов, крупнокалиберные пулеметы.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия", - сообщили в украинском военном ведомстве.

Теги: #оос #минобороны
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