На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, в понедельник, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущих суток, 3 февраля, зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны боевиков, которые в ходе обстрелов продолжали использовать в том числе и запрещенное минскими соглашениями вооружение. Они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и других гранатометов, минометов, крупнокалиберные пулеметы.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия", - сообщили в украинском военном ведомстве.