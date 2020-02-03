"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках авиадоставок в Китай из-за коронавируса

"Укрпошта" продолжает принимать отправления в Китай, но предупреждает о возможных задержках при доставке, сообщается на сайте национального почтового оператора.

"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - отметили в "Укрпоште".

В компании извинились перед клиентами за временные неудобства.

Как подчеркнули в "Укрпоште", Всемирная организация здравоохранения пока не вводит запреты на перемещение товаров через границы и международной торговлю.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. "Укрпошта" следит за ситуацией и пребывает на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае", - отметили в компании.

По данным компании, никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Как сообщалось, объем пассажироперевозок в Китае сократился почти на 73% за 10 дней празднования Нового года по Лунному календарю, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР.