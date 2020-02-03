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11:48 03.02.2020

Круизные лайнеры не примут пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели

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Круизные лайнеры не примут пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели

Международная ассоциация круизных линий (CLIA) приняла решение ограничить посадку на круизные лайнеры пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели.

"В посадке будет отказано всем пассажирам, побывавшим в материковом Китае в течение последних 14 дней. Пассажиров будут проверять разными способами: будут изучать их анкеты и проездные документы, а также проводить медобследование", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Запрет коснется всех круизных компаний-членов CLIA, а они отвечают за 95% мировых круизных перевозок. В частности, членами ассоциации являются Costa Cruises, Royal Caribbean International, Silversea Cruises, MSC Cruises и другие.

Подобные меры круизные операторы вводят не в первый раз. Так, во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году посадка была закрыта для всех пассажиров, побывавших в странах - очагах лихорадки. Это Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия.

Тем не менее, сейчас речь идет о крупном туристическим рынке. Так, в 2018 году, по данным CLIA, в круизы отправились почти 2,2 млн человек с материкового Китая, Гонконга и Тайваня.

На прошлой неделе в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима оказались заблокированы около шести тысяч пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda из-за подозрения, что двое китайских пассажиров больны коронавирусом. На борту находились 67 россиян. В результате диагноз не подтвердился, и лайнер продолжил плавание.

Теги: #коронавирус #лайнер #китай
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