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12:18 03.02.2020

В Украине сформировали список больниц, которые могут принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус

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В Украине сформировали список больниц, которые могут принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус

2 февраля оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины провел заседание, на котором были утверждены проекты постановлений правительства, направленные на предупреждение распространения коронавируса 2019-nCoV в Украине.

Утвержденные проекты направлены на предотвращение появления коронавируса в Украине и принятие мер реагирования в случае, если болезнь распространится в стране.

"Также был сформирован список госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, и список контактных лиц выбранных госпитальных баз, которые будут работать в круглосуточном режиме", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире были зарегистрированы 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Подтверждено 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции. За пределами Китая об одном летальном случае болезни сообщили Филиппины", - указывается в сообщении.

"В Украине ни один подтвержденный лабораторно случай новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован", - подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что 1 февраля в аэропорту "Борисполь" два пассажира обратились с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По итогам осмотра обоим был предварительно установлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция.

"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в г. Киеве", - уточняет Минздрав.

Теги: #коронавирус #минздрав
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