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11:41 03.02.2020

Температурные показатели в Украине 2 февраля соответствовали норме для первой трети апреля

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Температурные показатели в Украине 2 февраля соответствовали норме для первой трети апреля

В воскресенье 2 февраля температура в Киеве побила два рекорда, установленных в 2002 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году", - указывается в сообщении.

Благодаря этому также выросло значение среднесуточной температуры – 2 февраля 2020 года она составила +7,9°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда, также установленного в 2002 года.

"По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля", - отмечают в обсерватории.

Теги: #погода
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