Во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода, открыто дело

Рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда допустил наезд на пешехода часов в с.Угринов Сокольского района Львовской области, вследствие чего тот скончался на месте, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР), которое расследует обстоятельства происшествия.

Как отмечается в сообщении, трагедия произошла 2 февраля примерно в 00.00, корда пограничник двигался на служебном автомобиле "Volkswagen Transporter" в направлении перехода с Польшей.

"На месте происшествия работали следователи ГБР. Транспортное средство изъято. Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшего гибель потерпевшего (ч.1 ст.415 Уголовного кодекса Украины)… Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет", - говорится в сообщении.