Минобразования Украины рекомендует вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии

Министерство образования и науки Украины рекомендует высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые не находятся в Украине и не могут прибыть в страну из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

"Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины или не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны. "Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)", - отметили в министерстве.

Предполагается, что до 10 февраля 2020 года вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.