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09:36 03.02.2020

Публичные обсуждения законопроекта о дезинформации продолжатся - Бородянский

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Публичные обсуждения законопроекта о дезинформации продолжатся - Бородянский

Министерство культуры, молодежи и спорта продлит этап публичных обсуждений законопроекта о противодействии дезинформации.

"Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас он проходит только первый этап публичных обсуждений, и мы пришли к выводу, что этот этап должен быть продлен", - сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует только проект будущего закона, который широко обсуждается профессиональным сообществом.

"Уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства", - заявил министр.

"Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены", - добавил он.

Как сообщалось, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало проект закона о противодействии дезинформации. В нем говориться в частности: "Журналисты, которые не являются членами Ассоциации, журналисты, членство в Ассоциации которых приостановлено или прекращено, и иностранные журналисты не ограничены в правах собирать, получать и распространять информацию, однако не пользуются гарантиями, установленными настоящим Законом для профессиональных журналистов".

Ряд неправительственных организаций о свободе СМИ, ассоциации журналистов, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов раскритиковали документ из-за сильного вмешательства государства в работу СМИ. Также обеспокоенность рядом положений законопроекта выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, который заявил, что борьба с дезинформацией не должна вестись за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране.

Теги: #дезинфекция #законопроект #бородянский
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