В пятиэтажном доме в Одессе произошел пожар, три человека погибли - ГСЧС

В ночь на понедельник в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 февраля в 04 ч. 23 мин. В Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли три человека. В 04 ч. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2 ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром

Причина пожара устанавливается.