Казахстан и США ждет успешное сотрудничество – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что США и Казахстан ждет успешное сотрудничество.

"Наши сегодняшние переговоры еще раз подтверждают отличные будущие отношения между нашими странами", - сказал Помпео по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды в воскресенье в Нур-Султане.

Он также подчеркнул, что партнерство именно с американскими компаниями принесет лучший результат любой стране.

"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны", - сказал Помпео.

По мнению Помпео, сотрудничество с компаниями США гарантирует "создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства, качество работы". "Именно таким образом американская система работает", - отметил он.

Госсекретарь также заявил, что США приветствуют реформы в Казахстане, направленные на повышение доверия общества к правительству, укрепление экономического развития и демократии в республике.

"Президент (Касым-Жомарт) Токаев изложил амбициозную программу реформ, направленных на укрепление экономического развития, демократии, а также повышения доверия общества к правительству. Мы приветствуем эти шаги", - сказал Помпео.