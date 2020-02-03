Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые поражения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые поражения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Лебединское, Васильевка, Луганское, Крымское, Новотошковское, Гладосово.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.