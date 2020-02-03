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06:52 03.02.2020

Австралия эвакуировала более 240 граждан страны из китайского Уханя

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Австралия эвакуировала более 240 граждан страны из китайского Уханя

В Австралию из китайского города Ухань эвакуированы 243 гражданина страны, сообщила глава МИД Марис Пейн.

"Мы уделили приоритетное внимание уязвимым и незащищенным австралийцам, это отразилось в том, что на борту находятся 89 австралийцев в возрасте до 16 лет, а пятеро -в возрасте до двух лет", - сказала Пейн журналистам.

Все 243 эвакуированных будут размещены в пункте временного пребывания на острове Рождества в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

Теги: #эвакуация #коронавирус #австралия
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