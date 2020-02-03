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05:55 03.02.2020

На Львовщине рядовой Госпогранслужбы совершил наезд на пешехода - ГБР

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На Львовщине рядовой Госпогранслужбы совершил наезд на пешехода - ГБР

 Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием военнослужащего Госпогранслужбы, в результате которого пострадавший от полученных травм скончался на месте, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 2 февраля 2020 примерно в 00.00 часов в с. Угринов Сокольского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле "Volkswagen Transporter" в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в воскресенье.

На месте происшествия работали следователи ГБР. Транспортное средство изъято.

 

Теги: #львовская #гбр #дтп #украина
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