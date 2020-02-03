В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 56 новых случаев смерти из-за нового коронавируса – власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса, китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 56 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2 тыс. 103 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончался 41 человек, выявлено 1 тыс. 33 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья 11 тыс. 177 человек (в Ухане - 5 тыс. 142), смертельный исход заболевания зафиксирован в 350 случаях (в Ухане - 265 случаев).