События

02:14 03.02.2020

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 56 новых случаев смерти из-за нового коронавируса – власти

1 мин читать
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 56 новых случаев смерти из-за нового коронавируса – власти

 В эпицентре распространения нового типа коронавируса, китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 56 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2 тыс. 103 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончался 41 человек, выявлено 1 тыс. 33 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья 11 тыс. 177 человек (в Ухане - 5 тыс. 142), смертельный исход заболевания зафиксирован в 350 случаях (в Ухане - 265 случаев).

Теги: #коронавирус #провинция #китай #распространение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 02.02.2020
Премьер Израиля распорядился создать вакцину от коронавируса

Премьер Израиля распорядился создать вакцину от коронавируса

10:32 02.02.2020
В Китае достроили первую специализированную больницу для зараженных коронавирусом

В Китае достроили первую специализированную больницу для зараженных коронавирусом

08:20 02.02.2020
Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

04:33 02.02.2020
Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

02:32 02.02.2020
ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

01:36 02.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 45 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 45 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

14:20 01.02.2020
Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

13:51 01.02.2020
В Ровно не подтвердили наличие нового коронавируса у местной жительницы, вернувшейся из Китая

В Ровно не подтвердили наличие нового коронавируса у местной жительницы, вернувшейся из Китая

12:53 01.02.2020
В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

03:45 01.02.2020
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Полтавской области правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов

Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо Киева

В Ираке прошли протесты из-за назначения нового премьера

Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране

Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода, везде ожидаются дожди или снегопады, на дорогах гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА