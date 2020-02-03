События

00:52 03.02.2020

Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

1 мин читать
Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит Иран 3-4 февраля, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В ходе визита у него запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и спикером иранского парламента Али Лариджани.

"Эти встречи предоставят возможность обсудить последние события в регионе", - сообщает ЕВС.

"Визит также станет возможностью выразить твердую приверженность ЕС сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий и обсудить двусторонние отношения между Европейским союзом и Ираном", - говорится в заявлении.

Ранее о предстоящем визите Борреля в Тегеран сообщил МИД Ирана.

Визит Борреля состоится на фоне недавнего объявления Великобритании, Германии и Франции о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД.

В ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем.

 

Теги: #иран #ес #дипломат #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 02.02.2020
Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране

Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране

20:06 02.02.2020
Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

13:15 02.02.2020
Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

10:04 02.02.2020
В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

02:32 02.02.2020
ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

12:39 01.02.2020
Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

01:03 01.02.2020
Великобритания покинула ЕС

Великобритания покинула ЕС

18:26 31.01.2020
МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

12:42 31.01.2020
Помпео: нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон

Помпео: нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон

05:17 31.01.2020
Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Полтавской области правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 56 новых случаев смерти из-за нового коронавируса – власти

Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо Киева

В Ираке прошли протесты из-за назначения нового премьера

Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода, везде ожидаются дожди или снегопады, на дорогах гололедица

Премьер Израиля распорядился создать вакцину от коронавируса

Возле Львова в опломбированной фуре нашли 4 граждан Афганистана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА