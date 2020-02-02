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21:58 02.02.2020

В Ираке прошли протесты из-за назначения нового премьера

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В Ираке прошли протесты из-за назначения нового премьера

Сотни людей приняли участие в протестах в Ираке из-за назначения нового премьер-министра страны, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Протестные акции, в которых приняли участие студенты, прошли на центральных площадях Багдада, а также на юге Ирака.

Президент Ирака Бамрхам Салех в субботу назначил главой правительства страны Мухаммеда Аляуи, который в прошлом занимал пост министра связи.

Его назначение стало результатом договоренности между враждующими сторонами в руководстве страны, отмечает AP. В то же время демонстранты неоднократно заявляли, что они не примут кандидатуру президента, выбранную правящей верхушкой Ирака.

Протесты в Ираке проходят с октября прошлого года. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. В результате протестов премьер Ирака Адиль Абдул Махди в ноябре подал в отставку.

Теги: #ирак #протесты #премьер
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