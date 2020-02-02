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17:57 02.02.2020

Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

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Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) назвала действующим Тартуский мирный договор с Советской Россией, однако заявила, что границы государств, установленные в Европе после Второй мировой войны, не должны меняться.

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали", - заявила глава государства в воскресенье в Тарту на праздновании столетия Тартуского мирного договора.

"Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности. В то же время мы должны уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу", - сказала она.

Она отметила, что Тартуский мирный договор не только официально и дипломатически закрепил победу в Освободительной войне 1918-1920 годов, но и заложил основу для более широкого признания Эстонии в качестве независимого и суверенного государства, "субъекта, а не объекта международных отношений".

Как сообщалось, 2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.

В настоящее время РФ рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, в то время как Эстония считает его действующим. Разные позиции по Тартускому миру мешают государствам заключить договор о границе.

Теги: #рф #граница #эстония
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