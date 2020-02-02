В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода, везде ожидаются дожди или снегопады, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки, 3 февраля, из западной Европы на территорию Украины переместится очередная порция влажного воздуха атлантического происхождения, температура несколько понизится, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник по всей Украине пройдут дожди, в горных районах с мокрым снегом, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки. Лишь в Черниговской и Сумской областях осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, на юге страны 9-13°; на высокогорье Карпат в течение суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Усиление ветра до 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 февраля самая высокая температура днем была 12,3 градусов тепла в 2002 году, самая низкая ночью - 26,8 градуса мороза в 2012 году.

Во вторник, 4 февраля, в западных областях Украины пройдет дождь и мокрый снег, в Прикарпатье и Закарпатье - значительные осадки, днем добавится небольшой дождь в северных областях и умеренный в Одесской области, на остальной территории существенные осадки не ожидаются. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла, на крайнем юге 5-10°. На дорогах, кроме южной части страны, гололедица.

В Карпатах сильный снег, усиление ветра до 20-25 м/с, метели. Температура ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве 4 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

В среду, 5 февраля, в южной части, восточных, центральных областях Украины и на Прикарпатье ожидаются сложные погодные условия: значительный мокрый снег (на юге дождь с переходом в мокрый снег); налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 17-22 м/с, метели. На остальной территории погода будет спокойнее: местами небольшой мокрый снег и умеренный ветер.

Температура по всей Украине ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 4-6° тепла. На дорогах страны гололедица.

В Карпатах ночью сильный, днем умеренный снег, метели, ветер с порывами до 20-25 м/с. Температура ночью и днем 6-11° мороза.