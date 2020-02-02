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14:19 02.02.2020

В Ливане прошли протесты против плана Трампа по ближневосточному урегулированию

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В Ливане прошли протесты против плана Трампа по ближневосточному урегулированию

Сотни ливанцев и палестинцев устроили акцию протеста возле посольства США в Ливане из-за плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Протестующие собрались на дороге у здания посольства в Бейруте, возле которого полиция ранее установила колючую проволоку и металлические заграждения. Когда участники протестов добрались до заграждений, полиция применила перечный газ, сообщает агентство.

В Ливане проживают десятки тысяч палестинских беженцев и их потомков, отмечает Associated Press.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, представленный 28 января, предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Теги: #сша #протест #ливан #трамп
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