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13:15 02.02.2020

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

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Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим перемирия в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщает Министерство обороны Украины.

"Потерь в рядах Вооруженных сил Украины на протяжении текущих суток нет", - сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства в воскресенье.

Согласно сводке, в ходе обстрелов боевики применили запрещенное оружие - минометные системы 82-го калибра (выпущено 22 мины этого калибра), а также совершили около тридцати выстрелов из гранатометов и пять выстрелов из боевой машины пехоты.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения, в готовности к любым действиям оккупантов", - подчеркнули в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #сводка
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