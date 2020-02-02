События

10:46 02.02.2020

Спасатели предупреждают о сильном ветре - ГСЧС

1 мин читать
Спасатели предупреждают о сильном ветре - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и снеголавинные опасности в Украине, сообщил сайт ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 2 февраля во западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС сообщили, что в связи с оттепелью и осадками, 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовской, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8:00 31 января. На горных притоках Днестра и Прута ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий.

Теги: #спасатели #погода #ветер #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 01.02.2020
В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

13:26 01.02.2020
Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье: в Киеве до +9

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье: в Киеве до +9

15:34 30.01.2020
Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

14:46 30.01.2020
НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2020г 3,5% и ухудшил его оценку в 2019г до 3,3%

НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2020г 3,5% и ухудшил его оценку в 2019г до 3,3%

14:25 30.01.2020
НБУ улучшил прогноз международных резервов Украины к концу 2020г до $29,3 млрд

НБУ улучшил прогноз международных резервов Украины к концу 2020г до $29,3 млрд

10:43 30.01.2020
Период с 2020 по 2024 годы может стать самым жарким пятилетием за всю историю наблюдений - Британская метеорологическая служба

Период с 2020 по 2024 годы может стать самым жарким пятилетием за всю историю наблюдений - Британская метеорологическая служба

10:08 29.01.2020
Власти Киева готовятся к сильным и продолжительным осадкам со среды

Власти Киева готовятся к сильным и продолжительным осадкам со среды

08:47 29.01.2020
В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

12:15 26.01.2020
В ближайшие дни в Украине будет тепло, местами осадки

В ближайшие дни в Украине будет тепло, местами осадки

11:47 23.01.2020
Из-за теплой зимы в Украине возникают многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя

Из-за теплой зимы в Украине возникают многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Великобритания покинула ЕС

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае достроили первую специализированную больницу для зараженных коронавирусом

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

Спасатели ликвидировали пожар в церкви в Закарпатской области

Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

В Николаевской области на пожаре неэсплуатируемого здания погиб мужчина

В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

Правоохранители установили причастных к разгрому агитационной партийной палатки в Харьковской области

Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА