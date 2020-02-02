Спасатели предупреждают о сильном ветре - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и снеголавинные опасности в Украине, сообщил сайт ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 2 февраля во западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС сообщили, что в связи с оттепелью и осадками, 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовской, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8:00 31 января. На горных притоках Днестра и Прута ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий.