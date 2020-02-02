События

10:32 02.02.2020

В Китае достроили первую специализированную больницу для зараженных коронавирусом

1 мин читать

В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса, сообщают в воскресенье китайские СМИ.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на 1 тыс. мест, начнет в понедельник. Лечить их будут 1,4 тыс. военных медиков.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. 304 заболевших скончались, 328 человек вылечились.

Теги: #коронавирус #больница #китай #завершение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 02.02.2020
Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

04:33 02.02.2020
Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

02:32 02.02.2020
ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

01:36 02.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 45 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 45 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

14:20 01.02.2020
Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

13:51 01.02.2020
В Ровно не подтвердили наличие нового коронавируса у местной жительницы, вернувшейся из Китая

В Ровно не подтвердили наличие нового коронавируса у местной жительницы, вернувшейся из Китая

12:53 01.02.2020
В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

03:45 01.02.2020
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

23:59 31.01.2020
Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

22:08 31.01.2020
Пока нет необходимости в каких-то чрезвычайных мерах внутри Украины из-за коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной – секретарь СНБО

Пока нет необходимости в каких-то чрезвычайных мерах внутри Украины из-за коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной – секретарь СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Великобритания покинула ЕС

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели предупреждают о сильном ветре - ГСЧС

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

Спасатели ликвидировали пожар в церкви в Закарпатской области

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

В Николаевской области на пожаре неэсплуатируемого здания погиб мужчина

В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

Правоохранители установили причастных к разгрому агитационной партийной палатки в Харьковской области

СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

Во Львове женщина напала на полицейскую

Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА