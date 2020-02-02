Спасатели ликвидировали пожар в церкви в Закарпатской области

Закарпатские спасатели в ночь на воскресенье ликвидировали пожар в одной из местных церквей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 2 февраля возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого, на ул. Набережной в городе Иршава. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь быстро распространился на площади полностью деревянной церкви.

Спасатели локализовали пожар в 1:45.

В настоящее время пожар ликвидирован.