В Николаевской области на пожаре неэсплуатируемого здания погиб мужчина

В Николаевской области в результате пожара в субботу, 1 февраля, неэсплуатируемого здания погиб мужчина.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в неэксплуатуемом здании на ул.Чернецкого в Первомайске Николаевской области.

Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1982 года рождения.

Пожар площадью 30 кв м в 18:24 локализовали, а в 18:40 ликвидировали. К возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

К тушению пожара привлекалась одна единица техники и семь человек личного состава ГСЧС.