События

06:38 02.02.2020

В Николаевской области на пожаре неэсплуатируемого здания погиб мужчина

1 мин читать

В Николаевской области в результате пожара в субботу, 1 февраля, неэсплуатируемого здания погиб мужчина.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в неэксплуатуемом здании на ул.Чернецкого в Первомайске Николаевской области.

Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1982 года рождения.

Пожар площадью 30 кв м в 18:24 локализовали, а в 18:40 ликвидировали. К возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

К тушению пожара привлекалась одна единица техники и семь человек личного состава ГСЧС.

Теги: #здание #пожар #жертва #украина #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:36 02.02.2020
Правоохранители установили причастных к разгрому агитационной партийной палатки в Харьковской области

Правоохранители установили причастных к разгрому агитационной партийной палатки в Харьковской области

04:32 02.02.2020
СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

03:17 02.02.2020
Украина в 2019г сократила выпуск труб на 9,1%, по другим данным – на 10,5-16,9%

Украина в 2019г сократила выпуск труб на 9,1%, по другим данным – на 10,5-16,9%

01:35 02.02.2020
Во Львове женщина напала на полицейскую

Во Львове женщина напала на полицейскую

00:19 02.02.2020
Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины

Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины

23:26 01.02.2020
ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке чиновников Фонда госимущества Украины

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке чиновников Фонда госимущества Украины

22:02 01.02.2020
Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

21:16 01.02.2020
Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

21:02 01.02.2020
Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

21:02 01.02.2020
Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Великобритания покинула ЕС

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

ПОСЛЕДНЕЕ

В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 45 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Под Новотошковским в результате обстрела погибла военный медик

Командующий ВМС Украины сообщил о завершении баллистической экспертизы катера "Бердянск"

В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА