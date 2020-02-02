События

05:36 02.02.2020

Правоохранители установили причастных к разгрому агитационной партийной палатки в Харьковской области

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Правоохранители установили личности участников конфликта, устроивших словесную перепалку, а затем применив физическое насилие в отношении участников агитационной акции в Харьковской области, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Во время акции, которая длилась с 10:30 до 13:00 на площади Привокзальной в городе Дергачи, представители партии раздавали прохожим брошюры. К месту проведения мероприятия подошли семь человек. Они начали словесную перепалку, потом завалили палатку и разбросали печатную продукцию", - сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, участниками конфликта оказались местные жители в возрасте от 29 до 53 лет. В настоящее время три человека дали показания о происшествии возле агитационных палаток. Другие отказались. Все семеро получили повестки о вызове в качестве свидетелей на понедельник, 3 февраля, в Дергачевский отдел полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. К материалам уголовного производства добавлен видеозаписи мобильного телефона одного из свидетелей и с камеры видеонаблюдения.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #украина #хулиганы #установление #харьковская_область
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