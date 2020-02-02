События

04:33 02.02.2020

Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

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Британские власти предупредили больницу Arrowe Park, в которой на карантине под наблюдением медиков находятся 83 человека, ранее вывезенные из эпицентра заболевания новым типом пневмонии китайской провинции Хубэй, о том, что в воскресенье из Китая прибудет новая группа эвакуированных.

"Завтра мы доставим новую группу из Уханя", - цитирует газета Liverpool Echo полученное руководством больницы сообщение медицинских властей страны.

Город Ухань, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, является административным центром Хубэя.

Минздрав оставил без ответа просьбу СМИ подтвердить сообщение.

Как сообщили медицинские власти Китая, в Хубэе за истекшие сутки зарегистрировано 45 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,921 тыс. новых случаев заражения.

В Ухане скончались 32 человека, выявлено 894 новых больных.

В субботу по состоянию на 00:00 часов по местному времени в Китае в целом число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14,38 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях.

Теги: #эвакуация #великобритания #подданые #китай
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