События

04:32 02.02.2020

СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

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Правоохранители задержали бывшего пограничника, который находился в розыске за дезертирство с марта 2015 года и скрывался на территории Российской Федерации, а также его жену, экс-сотрудницу Министерства внутренних дел Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда предал присяге - после отпуска не вернулся к месту прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жена дезертира предлагала чиновнику взятки в размере $300 США за содействие в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера.

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении Государственной миграционной службы Житомирской, куда они пришли для получения обещанных "документов", - рассказали в СБУ.

Теги: #дезертир #пограничник #украина #задержание
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