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02:32 02.02.2020

ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

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После получения от Китая запроса на защитное снаряжение от коронавируса координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации обратился ко всем государствам-членам союза за содействием в доставке китайской стороне необходимых средств индивидуальной защиты, заявил в субботу член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"В качестве немедленной первой реакции государства-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай", - сообщается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Ленарчич подтвердил обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, сделанное в телефонном разговоре на прошлой неделе, предоставить любую необходимую помощь Китаю в его усилиях по сдерживанию распространения коронавируса.

"Комиссия продолжит оказывать поддержку Китаю", - заверил еврокомиссар.

Теги: #ес #китай #снаряжение #коронавирус
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