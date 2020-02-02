События

01:35 02.02.2020

Во Львове женщина напала на полицейскую

1 мин читать

Во Львове женщина напала на полицейскую, сообщила пресс-служба Главного управления областной Нацполиции.

"Сегодня, 1 февраля, около 5.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают по ней насилие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли мобильная группа реагирования на факты совершения домашнего насилия и экипаж патрульных полицейских.

"Правоохранители пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции - сотрудницы мобильной группы реагирования, телесные повреждения", - добавили в полиции.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Теги: #львов #украина #полиция #нападение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:19 02.02.2020
Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины

Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины

23:26 01.02.2020
ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке чиновников Фонда госимущества Украины

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке чиновников Фонда госимущества Украины

22:02 01.02.2020
Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

21:16 01.02.2020
Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

21:02 01.02.2020
Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

21:02 01.02.2020
Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

21:01 01.02.2020
Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

20:13 01.02.2020
В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

19:11 01.02.2020
Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

18:55 01.02.2020
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Великобритания покинула ЕС

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

ПОСЛЕДНЕЕ

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 45 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

Под Новотошковским в результате обстрела погибла военный медик

Командующий ВМС Украины сообщил о завершении баллистической экспертизы катера "Бердянск"

В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

В Ровно не подтвердили наличие нового коронавируса у местной жительницы, вернувшейся из Китая

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье: в Киеве до +9

С начал суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА