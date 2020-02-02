Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины

Печерский райсуд Киева установил, что экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пять лет находился за пределами Украины в командировках, передают "Вартови эспрессо".

"Печерский районный суд Киева установил, что бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года находился за пределами Украины в командировках", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение 15 января приняла судья Печерского суда Светлана Волкова.

Как сообщается, суд установил, что 14 апреля 2014 года Портнов был принят на должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Вместе с тем, председатель объединения через приказ оформил ему служебную командировку за пределы Украины сроком на 60 дней. Это командировки неоднократно продолжалось до 19 мая 2019 года.

Как отмечается, Печерский суд с учтением выводов Верховного суда удовлетворил пожелания Портнова по установлению факта его непрерывного проживания в Украине последние пять лет.

"От этого зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом.