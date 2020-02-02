События

00:19 02.02.2020

Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины

1 мин читать

Печерский райсуд Киева установил, что экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пять лет находился за пределами Украины в командировках, передают "Вартови эспрессо".

"Печерский районный суд Киева установил, что бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года находился за пределами Украины в командировках", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение 15 января приняла судья Печерского суда Светлана Волкова.

Как сообщается, суд установил, что 14 апреля 2014 года Портнов был принят на должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Вместе с тем, председатель объединения через приказ оформил ему служебную командировку за пределы Украины сроком на 60 дней. Это командировки неоднократно продолжалось до 19 мая 2019 года.

Как отмечается, Печерский суд с учтением выводов Верховного суда удовлетворил пожелания Портнова по установлению факта его непрерывного проживания в Украине последние пять лет.

"От этого зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом.

Теги: #командировки #украина #суд #портнов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 01.02.2020
ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке чиновников Фонда госимущества Украины

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке чиновников Фонда госимущества Украины

22:02 01.02.2020
Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

21:16 01.02.2020
Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

21:02 01.02.2020
Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

21:02 01.02.2020
Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

21:01 01.02.2020
Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

20:13 01.02.2020
В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

19:11 01.02.2020
Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

18:55 01.02.2020
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

06:19 01.02.2020
Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Великобритания покинула ЕС

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

ПОСЛЕДНЕЕ

Под Новотошковским в результате обстрела погибла военный медик

Командующий ВМС Украины сообщил о завершении баллистической экспертизы катера "Бердянск"

В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

В Ровно не подтвердили наличие нового коронавируса у местной жительницы, вернувшейся из Китая

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье: в Киеве до +9

С начал суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

Подозреваемый в осуществлении заказных убийств незаконно получил гражданство Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА