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23:26 01.02.2020

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым во взятке чиновников Фонда госимущества Украины

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины, сообщила пресс-служба ВАКС.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины. Двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12 612 000 грн", - говорится в сообщении.

По версии следствия, они предлагали $5 млн США председателю Фонда за назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов задержали указанных лиц сразу после оказания первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. США. Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"Согласно ч.1 ст.62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - добавили в пресс-службе суда.

Теги: #фонд_госимущества #коррупция #чиновники #украина
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