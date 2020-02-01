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22:02 01.02.2020

Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

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Зеленский соболезнует родственникам погибшей на Донбассе военнослужащей ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе сержанта 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Клавдии Сытник, сообщил Офис президента в Telegram-канале вечером в субботу.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героине", - сказано в сообщении.

Теги: #зеленский #донбасс #соболезнования #медик #украина
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