События

20:13 01.02.2020

В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

1 мин читать

В Киеве местные рыбаки обнаружили голову мужчины в пакете вблизи залива "Собачье устье" в Оболонском районе, сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

"Около 14:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинологи исследовали береговую зону реки Днепр, а также водолазы и работники речной полиции исследовали акваторию залива.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

Теги: #киев #чп #полиция #жертва #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 01.02.2020
Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

18:55 01.02.2020
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

12:13 01.02.2020
Подозреваемый в осуществлении заказных убийств незаконно получил гражданство Украины

Подозреваемый в осуществлении заказных убийств незаконно получил гражданство Украины

11:45 01.02.2020
Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

06:19 01.02.2020
Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

00:46 01.02.2020
Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

20:14 31.01.2020
Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

17:16 31.01.2020
ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

16:52 31.01.2020
Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

12:25 31.01.2020
Зеленский: США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины

Зеленский: США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Великобритания покинула ЕС

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

ПОСЛЕДНЕЕ

Под Новотошковским в результате обстрела погибла военный медик

Командующий ВМС Украины сообщил о завершении баллистической экспертизы катера "Бердянск"

В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

В Ровно не подтвердили наличие нового коронавируса у местной жительницы, вернувшейся из Китая

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье: в Киеве до +9

С начал суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА