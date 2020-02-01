Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Погибшей в районе Новотошковского на Донбассе оказалась боевой медик, сержант 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Клавдия Сытник, сообщила пресс-служба 93-й ОМБр в Facebook.

"Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты. В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда была убита наш медик", - говорится в сообщении.

Как сообщается, погибшая медик призывалась на военную службу в 2017 году. Сначала она служила в 54-й ОМБр, а в октябре 2019г. перешла в 93-ю бригаду. Боевой медик погибла в результате смертельного ранения осколком в грудную клетку.

Ранее сообщалось, что женщина погибла, попав под обстрел боевиков позиций ООС во время доставки медикаментов на позицию. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.