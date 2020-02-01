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18:55 01.02.2020

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

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Незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета, в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов, неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, два раза рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов и из крупнокалиберного пулемета, дважды в районе н.п. Орехово - с 120-мм минометов - 38 мин, трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Невельск - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета, в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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