Командующий ВМС Украины сообщил о завершении баллистической экспертизы катера "Бердянск"

Завершилась баллистическая экспертиза малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Бердянск", возвращенного после захвата Россией в ноябре 2019 года.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода". Он уточнил, что именно "Бердянск" был обстрелян российскими военными во время захвата в Керченском проливе в 2018 году.

Отмечается, что с катера были сняты фрагменты брони, а также изъяты остатки осколков и снарядов, которые станут доказательствами агрессивных и противоправных действий РФ.

"Другой МБАК ("Никополь" – ред.) и буксир "Яны Капу" мы сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - уточнил Воронченко.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.