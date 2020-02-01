В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

В украинских Карпатах выпало около 60 см снега, сообщает Укргидрометцентр.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 08:00 1 февраля 2020 года на сл Пожежевская: температура воздуха: -0,1° С, ветер: северный 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный, умеренно закреплен", - указывается в сообщении.

На сл Плай высота снежного покрова составила 32-43 см. На снеголавинном посту Драгобрат сообщили о выпадении 51 см снега.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в соцсети Facebook также сообщил об ухудшении погодных условий - по состоянию на 8:40 1 февраля 2020 года на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5° С, ветер юго-западный 8-10 м/с, облачно, туман, снег, ограниченная видимость до 20м.

Укргидрометцентр предупреждает, что 1 и 2 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.