Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

Москва не разрешила совершить промежуточную посадку спецрейсу Германии, эвакуировавшему граждан этой страны из Китая, сообщает в субботу таблоид Bild.

"Россия согласовала нам перелет. Но в посадке в одном из московских аэропортов было отказано со ссылкой на недостаток мощностей на земле", - сообщил изданию представитель министерства обороны ФРГ Даниэль Дракен.

В пятницу самолет бундесвера вылетел в Ухань для эвакуации граждан Германии из региона распространения коронавируса, Китай согласовал рейс. На обратном пути самолету нужна была посадка для дозаправки и замены экипажа, в четверг пилоты уже вылетели в Москву, чтобы ждать там.

Сообщается, что вначале Москва рассматривала возможность посадки, но затем отказала. В результате пришлось разрабатывать новый маршрут и направлять самолет в Германию через Хельсинки. В ночь на субботу еще один спецрейс ФРГ вылетел в Финляндию с новым экипажем на борту.

Как ожидается, немецкий самолет с эвакуированными из Китая людьми во второй половине дня прибудет во Франкфурт-на-Майне. По информации газеты, на борту 144 человека, в том числе 108 граждан Германии, 34 граждан Китая, гражданин Болгарии и гражданин США.