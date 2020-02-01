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13:13 01.02.2020

С начал суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

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С начал суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

С начала суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаравара во время брифинга.

Как сообщается, с 09:25 до 09:50 боевики с применением станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции украинских подразделений неподалеку населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области.

По информации Минобороны, потерь в результате обстрела среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #минобороны
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