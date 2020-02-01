В Украине на зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания от новой коронавирусной инфекции, сообщило Министерство здравоохранения.

"В настоящее время в стране не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Соответствующие службы находятся в усиленной готовности", - сообщается на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в субботу.

Вместе с тем отмечается, что соответствующие службы находятся в усиленной готовности.

Кроме того, Украина усилила уровень готовности системы реагирования в связи с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Отмечается также, что пока ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение пассажиров и грузов.

Во исполнение поручения президента Украины деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, который действует при Минздраве, перенесена на уровень Кабмина. "Создана соответствующая рабочая группа", - отмечается в сообщении.

Минздрав информирует, что все соответствующие государственные органы активизировали работу по наблюдению и готовности к возникновению чрезвычайной ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты и других необходимых ресурсов.