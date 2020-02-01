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11:45 01.02.2020

Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

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Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

Правоохранители 31 января по приказу командующего операции Объединенных сил провели профилактические мероприятия на территории пяти поселков на линии разграничения вблизи Мариуполя.

"Отработка была направлена на повышение безопасности жителей прифронтовых районов. В оперативно-профилактической отработке были задействованы более 100 правоохранителей", - сообщает сайт Нацполиции Украины.

Полицейские работали в населенных пунктах Виноградное, Пионерское, Приморское Левобережного района Мариуполя и Сопино, Бердянское Волновахского района.

"Полицейские изъяли у прохожего свертки с наркотическим средством - каннабисом, а также разыскали без вести пропавшего 54-летнего мужчин. Полиция фиксировала случаи управления транспортом в состоянии опьянения и без соответствующих документов… Выявлен факт подделки техпаспорта автомобиля", - отмечается в сообщении

Кроме того, полицейские обнаружили три семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в помощи. Отныне они будут находиться под пристальным вниманием правоохранителей.

Оперативное состояние на линии разграничения вблизи Мариуполя контролируемо, отмечается в пресс-релизе.

Теги: #проверка #мариуполь #полиция
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