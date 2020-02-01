Харьковский облсовет на февральской сессии рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий первого замглавы

Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Харьковского облсовета Виктора Коваленко планируется рассмотреть на сессии, назначенной на 27 февраля.

Как указано в пояснительной записке к проекту решения, опубликованном на официальном сайте облсовета, требование внести этот вопрос в повестку сессии выдвинули 48 депутатов. На сайте опубликован также скан их обращения к главе облсовета Сергею Чернову. Среди депутатов, требующих досрочно прекратить полномочия Коваленко, - представители Опоозиционного блока (в т.ч. Олег Каратуманов, Валерия Мураева, Александр Кухарь), "Видродження" ( в т.ч. Владимир Святаш, Евгений Водовозов, Анастасия Кобец, Владимир Золотарев, Елена Гречанина, Михаил Пилипчук, Денис Дорожкин).

Виктор Коваленко был избран в облсовет VII созыва от Блока Петра Порошенко "Солидарность" и возглавил одноименную фракцию в декабре 2018 года, после того, как Юлия Светличная была назначена главой Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, 10 января Светличная заявила о сложении полномочий главы комиссии облсовета по соцэкономразвитию, мотивировав это своим желанием участвовать в местных выборах.