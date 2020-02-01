Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

В ночь на субботу, 1 февраля, произошло отключение энергоблока №3 от энергосети, выясняются причины отключения, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"1 февраля 2020 года в 2:24 произошло отключение энергоблока №3 Ривненской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-центром в ночь на субботу.

В информации подчеркивается, что по состоянию на 4.00 1 февраля 2020 года в работе находятся энергоблоки №2 и №4 Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 417 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоке №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт. Проводятся работы согласно графику ремонта.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ривненской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось", – подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщалось, Ривненская АЭС совместно с компанией GE Power Sp. z o.o. (Польша), являющейся частью корпорации General Electric (США), реализует проект капитального ремонта резервного статора генератора для энергоблоков-миллионников.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.