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04:55 01.02.2020

В Донецкой области осуждены две участницы проведения незаконного "референдума"

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В Донецкой области осуждены две участницы проведения незаконного "референдума"

Две жительницы Донецкой области, которые принимали активное участие в организации и проведении на оккупированных территориях незаконного "референдума", признаны виновными и приговорены к 5 годам тюрьмы с испытательными сроками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Красноармейским городским и Краснолиманским городским судами две женщины признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 УК Украины, то есть в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц", – сказано в сообщении.

Судом установлено, что в мае 2014 две жительницы с.Старомихайловка Марьинского района и с.Ставки Лиманского района принимали активное участие в организации и проведении на территории оккупированных боевиками населенных пунктов незаконного референдума о создании так называемого "самостоятельного суверенного государства ДНР" в качестве члена и заместителя председателя "участковых избирательных комиссий".

Согласно приговору суда, обвиняемые приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 и 1 года соответственно.

Теги: #референдум #суд #донецкая
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