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03:45 01.02.2020

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

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Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 12 тыс. человек

В Китае в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 21 человека, смертность - на 46 человек, из которых 45 человек скончались в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания, и один человек в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 17 тыс. 998 человек, 243 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

За переделами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.

Теги: #коронавирус #китай #распространение
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