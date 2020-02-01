В Киеве задержан иностранец, который пытался продать около 10 кг ртути

Столичные правоохранители задержали в Киеве иностранца из Николаева, который пытался продать около 10 кг ртути, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленник разместил в DarkNet информацию о сбыте ртути в большом количестве. Правоохранители задержали его во время попытки передать товар заказчику.

"В ходе проведения обыска автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли стеклянную емкость, в качестве находилась вещество, похожее на ртуть, весом около 10 килограммов", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

Иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч.4 ст.321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины.