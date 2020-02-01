Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, завершили досудебное расследование по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного организованной группой, в которую входили следователи Мелитопольского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, и принуждения к выполнению гражданско-правовых обязательств (ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 и ч.2 ст.355 УК Украины).

"Обвинительные акты направлены в суд", - сообщается на официальном сайте ГБР.

В ходе досудебного расследования было установлено, что полицейские требовали 10 тыс.долларов у харьковской предпринимательницы. Взамен они обещали закрыть уголовное производство, которое было открыто для давления на нее. В случае отказа платить деньги, правоохранители угрожали не только уголовной ответственностью, но и физической расправой. По данным досудебного следствия, в группу, кроме полицейских, входило также и гражданское лицо.

Неправомерную выгоду следователи получили двумя частями в гривневом эквиваленте - 75 тыс. грн и 125 тыс. грн. В июле 2019 года, после получения последней части взятки полицейские были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.